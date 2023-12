Khởi tố 7 thanh niên vô cớ ném vỏ chai vào người đi đường ở TP.Lai Châu

Chiều 8.12, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an TP.Lai Châu (tỉnh Lai Châu) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 thanh niên cùng trú H.Tam Đường (Lai Châu) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can gồm: Giàng A Tráng (18 tuổi), Giàng A Páo (17 tuổi), Giàng A Chính (17 tuổi), Ma A Chiếu (17 tuổi), Hảng A Chư (16 tuổi), Hảng A Páo (17 tuổi) và Hảng A Nủ (17 tuổi). Trong đó, Giàng A Tráng bị bắt tạm giam, số còn lại được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhóm của Tráng phóng nhanh, bốc đầu, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng DƯƠNG ANH

Theo tài liệu điều tra, tối 10.10, nhóm bị can kể trên cùng 6 thanh niên khác rủ nhau đến Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu (TP.Lai Châu) xem và cổ vũ một thanh niên trú cùng huyện bốc đầu xe máy.

Quá trình di chuyển, cả nhóm không đội mũ bảo hiểm, chở nhau trên 7 xe máy và phóng nhanh, nẹt pô, bốc đầu khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, nhóm của Tráng có mâu thuẫn với một số thanh niên đang chơi ở đây nên đi tìm vỏ chai thủy tinh làm vũ khí đánh nhau.

Tang vật vụ án DƯƠNG ANH

Tuy nhiên, sau đó nhóm của Tráng không thấy "đối thủ" đâu nên đã dùng vỏ chai ném về phía các hàng quán, xe và người đi đường, người đang ngồi chơi ở quảng trường.

Xác định hành vi của Tráng và đồng bọn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và gây nguy hiểm cho người dân, Công an TP.Lai Châu đã vào cuộc điều tra, triệu tập những người liên quan tới làm việc.

Ngày 8.12, Công an TP.Lai Châu đã tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với 7 bị can kể trên, đồng thời tiếp tục mở rộng xác minh những người khác có liên quan để xử lý theo quy định.