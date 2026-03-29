Khởi tố 74 người liên quan sai phạm về quan trắc môi trường

Trần Cường
29/03/2026 10:42 GMT+7

74 bị can vừa bị khởi tố liên quan vụ việc làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường. Cảnh sát xác định gần 160 trạm đã bị can thiệp phần mềm để che giấu chỉ số xả thải thực tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 74 bị can liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành. 

Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp vận hành xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.

Vụ án này Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) điều tra, bóc gỡ, xảy ra các nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.

Những đơn vị này buộc phải lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường ở nơi phát sinh nước thải, nguồn thải để giám sát khi hoạt động.

Tuy nhiên, các chỉ số về môi trường khi được truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường lại bị can thiệp, chỉnh sửa tinh vi. 

Các thiết bị quan trắc dù được dán niêm phong, có hệ thống camera giám sát riêng nhưng vẫn bị điều chỉnh từ xa thông qua phần mềm.

Cảnh sát xác định các bị can đã can thiệp để giảm chỉ số đầu ra, từ đó đảm bảo dữ liệu khi được gửi về cơ quan quản lý sẽ luôn nằm trong mức cho phép.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện gần 160 trạm quan trắc môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu, chiếm gần 55% tổng số trạm trên toàn quốc.

Quan trắc môi trường sau vụ nổ ở khu công nghiệp Tằng Loỏng

Sau vụ nổ xảy ra tại lò sản xuất phốt pho tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, Sở NN-MT tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai lấy mẫu quan trắc môi trường.

