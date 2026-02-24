Thông tin nêu trên được lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai xác nhận với Thanh Niên chiều 24.2. Việc lấy mẫu quan trắc môi trường sau vụ nổ ở khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, Lào Cai) do Chi cục trưởng Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Sở NN-MT) chủ trì thực hiện.

Hiện trường vụ nổ ở khu công nghiệp Tằng Loỏng ẢNH: KHẮC HIẾU

Cũng theo vị lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo khắc phục sự cố. Theo đó, tỉnh Lào Cai giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với ban quản lý khu kinh tế, các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Giao ban quản lý khu kinh tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tại hiện trường để nắm bắt tình hình, kịp thời ứng phó với các diễn biến phát sinh.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc khắc phục sự cố của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam, yêu cầu đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, không để hóa chất rò rỉ ra môi trường.

Giao Sở TN-MT tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại khu vực xảy ra sự cố, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ô nhiễm hóa chất; kiểm tra, đánh giá, khắc phục các sự cố về môi trường, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân trong khu vực.

Tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả vụ nổ và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khu vực sản xuất.

"Sự cố đã cơ bản khắc phục xong vào cuối giờ chiều 23.2. Phía công ty cam kết không để rò rỉ hóa chất ra môi trường", vị lãnh đạo nói, và cho biết, công ty đang triển khai các giải pháp theo kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đã được Bộ Công thương phê duyệt.

Như đã đưa tin, khoảng 12 giờ 22 ngày 23.2, tại lò sản xuất phốt pho thuộc Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam xảy ra sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế. Sau tiếng nổ lớn, lửa và cột khói trắng bốc lên cao hàng trăm mét.

Hậu quả, một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng. Đồng thời, tổ trưởng ca trực là anh V.V.L (35 tuổi, ở xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) tử vong.

Tằng Loỏng là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của tỉnh Lào Cai, với quy mô 1.100 ha. Đây là khu công nghiệp tập trung các dự án sản xuất công nghiệp, phân bón, hóa chất đồng thời là khu công nghiệp gắn liền với thị trấn công nghiệp trở thành "trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội" của chuỗi đô thị 2 bên sông Hồng của tỉnh Lào Cai.