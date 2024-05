Khởi tố 8 người mượn danh phóng viên, CTV báo chí tống tiền doanh nghiệp

Sáng 4.5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điều 170 bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Lưu Văn Tuyền (56 tuổi, trú TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Đỗ Mạnh Hùng (40 tuổi), Đào Văn Thể (44 tuổi), Hoàng Văn Hữu (33 tuổi), Vũ Hoàng Bình (37 tuổi), Đào Đình Luyện (47 tuổi), Nguyễn Viết Kiên (39 tuổi) và Đỗ Văn Hùng (43 tuổi), cùng trú H.Đại Từ (Thái Nguyên).

8 bị can trong vụ án THAINGUYEN.GOV

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm bị can đã làm giả bằng cấp để nộp hồ sơ làm CTV, phóng viên của một số báo, tạp chí. Sau đó, với danh nghĩa phóng viên, CTV, các bị can đã đến cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thu thập thông tin liên quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh, sản xuất của các cơ sở.

Khi tìm ra sơ hở, thiếu sót của cơ sở, các bị can gây sức ép, gợi ý để các cơ sở đưa tiền, nếu không sẽ bị báo đến chính quyền địa phương và viết bài phản ánh trên báo chí. Do lo sợ việc bị đưa thông tin trên báo chí sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nên các cơ sở đã phải đưa tiền cho các bị can.

Theo công an, nhóm bị can tổ chức hoạt động theo từng nhóm liên huyện, liên tỉnh, trao đổi thông tin về các cơ sở cho nhau. Khi một đối tượng đến lấy được tiền của một cơ sở bất kỳ thì sẽ thông tin lại cho các đối tượng khác biết, để tiếp tục đến cơ sở đó, gây sức ép nhằm cưỡng đoạt tài sản.

"Nhóm bị can đã chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng, mỗi cơ sở một vài triệu. Những chỗ dễ nhóm này đi thu hàng tháng", nguồn tin của Thanh Niên cho hay.

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị ai là bị hại của các bị can mà chưa được giải quyết thì liên hệ với PC02 công an tỉnh theo địa chỉ số 27 đường Hoàng Văn Thụ (TP.Thái Nguyên), hoặc điều tra viên Vũ Duy Mạnh theo số điện thoại 0986761111 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.