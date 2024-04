Bắt 2 phóng viên cưỡng đoạt gần 100 triệu đồng của 6 doanh nghiệp

Ngày 2.4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tạm giam 4 tháng đối với Phạm Gia Thành (31 tuổi, ngụ tại xã Nam Điền, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Đặng Hải Nam (43 tuổi, ngụ tại P.Nam Hà, TP.Hà Tĩnh), để điều tra cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.



2 phóng viên bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của doanh nghiệp tại quán cà phê CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Hai phóng viên bị bắt giữ là Phạm Gia Thành, phóng viên của tạp chí Bầu trời rộng mở (đã được cấp thẻ nhà báo) và Đặng Hải Nam, phóng viên của tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ nguồn tin tố giác của người dân cung cấp, trưa ngày 27.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Gia Thành và Đặng Hải Nam khi hai phóng viên này đang cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp với số tiền 10 triệu đồng tại quán cà phê nằm trên địa bàn TT.Hương Khê, H.Hương Khê.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, Thành và Nam đã lợi dụng hoạt động báo chí để tìm hiểu những vấn đề được cho là sai phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, hai nghi phạm này tìm cách liên lạc nhằm mục đích gây sức ép, đe dọa sẽ viết bài đăng báo hoặc phản ánh để các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý.

Để không bị viết bài đăng báo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã xin gặp, đưa tiền cho Thành và Nam. Số tiền chiếm đoạt được Thành và Nam sẽ chia đôi.

Cũng theo cơ quan công an, với thủ đoạn nói trên, từ khoảng tháng 12.2023 đến ngày bị bắt giữ, Thành và Nam đã cưỡng đoạt gần 100 triệu đồng của 6 doanh nghiệp đang thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.