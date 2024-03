Vĩnh Long: Khởi tố 6 bị can bắt giữ, hành hung tổ công tác của UBND huyện

Ngày 28.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 bị can gồm: Dương Khải (30 tuổi); Thạch Quí Lầy (38 tuổi); Kim Sa Rương (37 tuổi); Thạch Chóp (21 tuổi) và Thạch Nha (27 tuổi, cùng ngụ H.Tam Bình) để điều tra về hành vi bắt giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật.

2 bị can Dương Khải và Thạch Ve Sanal tại cơ quan công an CACC

Trước đó, Công an H.Tam Bình cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Thạch Ve Sanal (37 tuổi, tại ấp Tổng Hưng, xã Loan Mỹ, H.Tam Bình, Vĩnh Long) cùng về hành vi bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật.

2 bị can Thạch Nha và Bị can Thạch Quý Lầy tại cơ quan công an CACC

Theo công an, ngày 22.11.2023, các bị can trên đã có hành vi khống chế tổ công tác của UBND H.Tam Bình đưa vào chánh điện một ngôi chùa khóa cửa không cho ra ngoài, hành hung, gây thương tích khi tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh, trình báo của người dân.

2 bị can Thạch Chóp và Kim Sa Rương tại cơ quan công an CACC

Vụ bắt giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật nói trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.