Khởi tố 9 nghi phạm điều hành sàn chứng khoán lừa đảo Fnory.com

Chiều 12.2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Như Xuân (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can để điều tra về hành vi tự lập sàn chứng khoán trái pháp luật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

7 trong số 9 bị can bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố để điều tra về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, gồm: Lê Tiến Mạnh (30 tuổi), Nguyễn Thị Thương (32 tuổi, cùng ngụ Q.Hà Đông, Hà Nội), Vũ Đình Thanh (29 tuổi, ngụ H.Thanh Trì, Hà Nội), Phạm Hồng Quân (29 tuổi), Vương Kim Huề (35 tuổi, cùng ngụ H.Tam Dương, Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), Hoàng Văn Công (48 tuổi), Nguyễn Văn Đại (45 tuổi, cùng ngụ H.Yên Định, Thanh Hóa), và Phạm Thị Thủy (38 tuổi, ngụ H.Quan Hóa, Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra của Công an H.Như Xuân, các bị can trên đã lập sàn giao dịch chứng khoán trái phép tên miền là Fnory.com, với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm người trên đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hình thức đa cấp, sử dụng các mạng xã hội facebook, zalo, telegram… để quảng cáo, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chứng khoán trên sàn Fnory.com, và giới thiệu là sàn chứng khoán uy tín hợp pháp của nước ngoài.

Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều ô tô là tài sản liên quan đến vụ án ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Khi người dân tham gia, các đối tượng đã đưa vào các nhóm nhắn tin kín qua mạng xã hội, bố trí nhân viên giả danh chuyên gia tài chính để tư vấn, hô lệnh để người dân tin tưởng đặt lệnh mua bán chứng khoán, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Hiện Công an H.Như Xuân chưa thông tin về số tiền các bị can lừa đảo, chiếm đoạt được, nhưng tổng số tài sản liên quan đến hành vi phạm tội mà cơ quan công an đã thu giữ hoặc thông báo tạm dừng giao dịch của 9 bị can là hơn 200 tỉ đồng, gồm nhiều bất động sản, ô tô…

Vụ án đang được Công an H.Như Xuân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa và công an các địa phương liên quan điều tra, mở rộng.