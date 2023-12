Khởi tố, bắt giam 5 cộng tác viên tạp chí 'tống tiền' doanh nghiệp ở Thái Nguyên

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, ngày 1.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 đối tượng là cộng tác viên, phóng viên một số tạp chí về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điều 170 bộ luật Hình sự.

Nhóm cộng tác viên tạp chí bị Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản CTV

Nhóm đối tượng này đều trú tại H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, gồm: Hoàng Văn Hữu (32 tuổi), trú tại xã Phục Linh; Đào Văn Thể (43 tuổi), trú tại xã Lục Ba; Vũ Hoàng Bình (36 tuổi) và Đỗ Mạnh Dũng (39 tuổi), cùng trú tại TT.Hùng Sơn; Đào Đình Luyện (46 tuổi), trú tại xã Phúc Lương.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng làm giả bằng cấp, giấy tờ để xin làm cộng tác viên, phóng viên các tạp chí. Những đối tượng này sau đó lợi dụng danh nghĩa của các cơ quan báo chí để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.



Nhóm đối tượng này đã tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp để tìm ra kẽ hở sau đó liên hệ làm việc, đe dọa sẽ viết bài nếu không đưa tiền. Trong đó, có trường hợp nhóm đối tượng viết bài trước rồi thỏa thuận với chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp đưa tiền để gỡ bài, từ đó chiếm đoạt tiền.

Đối với 5 bị can bị khởi tố, qua tài liệu và điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, các đối tượng: Hoàng Văn Hữu, Vũ Hoàng Bình, Đỗ Mạnh Dũng, Đào Đình Luyện có hành vi làm giả bằng cấp để xin làm cộng tác viên tạp chí. Còn Đào Văn Thể mạo danh cộng tác viên của tạp chí để chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can để tiếp tục điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị, các tổ chức, cá nhân bị các đối tượng nêu trên cưỡng đoạt tài sản liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 27, đường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên hoặc gọi đến số điện thoại 02083855232 trình báo sự việc, để được đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan.