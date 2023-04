Khởi tố, bắt giam bị can đánh người trọng thương ở chợ đêm Đà Lạt

Chiều 30.4, đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Quốc Khánh (23 tuổi, ngụ đường Cổ Loa, P.2, TP.Đà Lạt) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đại tá Phú, Khánh là đối tượng "cộm cán" chuyên hoạt động cho vay nặng lãi ở chợ đêm Đà Lạt đang được Công an Đà Lạt theo dõi.

Hồ Quốc Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam CÔNG AN ĐÀ LẠT CUNG CẤP

Lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt cho biết, trước đó, ngày 17.4, Khánh có mâu thuẫn với anh Nguyễn Đình Tuấn Anh (41 tuổi, ngụ P.1, TP.Đà Lạt) tại một tiệm sửa điện thoại trên đường Nguyễn Công Trứ (Đà Lạt). Khánh dùng dao, ghế, bàn tấn công anh Tuấn Anh, hậu quả anh Tuấn Anh bị thương nặng phải nhập viện, bị liệt nửa người. Kết quả giám định pháp y, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Tuấn Anh lên tới 62%.

Do đó, Công an TP.Đà Lạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Khánh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.