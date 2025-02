Khởi tố, bắt giam bị can dùng búa cướp tiệm vàng ở Di Linh

Ngày 17.2, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với Phạm Thành Chung (33 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, H.Di Linh), bị can dùng búa cướp tiệm vàng ở TT.Di Linh (H.Di Linh) để điều tra về tội cướp tài sản. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSND đồng cấp phê chuẩn.

Bị can Phạm Thành Chung bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ cướp tiệm vàng xảy ra khoảng 14 giờ 24 ngày 13.2 tại tiệm kinh doanh vàng bạc, đá quý Như Ngọc Châu, khu vực chợ mới Di Linh, TT.Di Linh. Thời điểm này, bị can Chung đã dùng búa đập bể tủ kính cướp tiệm vàng giữa ban ngày, khiến nhiều người hoảng loạn.

Bị can Chung táo tợn dùng búa đập bể tủ kính để cướp vàng ẢNH: CHỤP CAMERA

Quá trình trốn thoát, Chung dùng búa đe dọa nhiều người; thay nhiều trang phục, thay biển số xe, chạy lòng vòng để về nhà ở xã Hòa Ninh (H.Di Linh) nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Sau khi chôn vàng sau vườn, Chung tiếp tục trốn đi TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Đến trưa 14.2, chưa đầy 24 tiếng sau khi xảy ra vụ cướp, Công an H.Di Linh và Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP.Biên Hòa bắt giữ Chung khi Chung được bạn chở đến một tiệm vàng ở TP.Biên Hòa để bán bán vàng.

Tối cùng ngày (14.2), cơ quan chức năng di lý Chung về nhà ở xã Hòa Ninh để thu hồi số vàng tang vật mà Chung đã cướp, được cất giấu trong lon sữa và chôn trong khu vườn sau nhà. Sau khi "khai quật", trong lon sữa có 12 sợi dây chuyền vàng 18K. Theo lời khai ban đầu, khi trốn đi TP.Biên Hòa, Chung mang theo 4 sợi dây chuyền vàng 18K.