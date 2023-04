Khởi tố, bắt giam bị can tổ chức cho 4 người vượt biên trái phép

Ngày 24.4, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Tuấn Khanh (28 tuổi, ngụ P.1, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) đề điều tra về hành vi tổ chức cho 4 người vượt biên trái phép.

Trần Tuấn Khanh bị bắt tạm giam vì tổ chức cho 4 người vượt biên trái phép CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, do có mối quan hệ quen biết, Khanh rủ 2 thanh niên ngụ TP.Cà Mau và H.Đầm Dơi (Cà Mau) sang Campuchia lao động. Sau đó, 2 thanh niên này rủ thêm 2 người nữa (ngụ ở P.9, TP.Cà Mau) đi cùng.

Sau khi bàn bạc thống nhất, Khanh đưa 4 thanh niên nêu trên đến TP.HCM ở khách sạn để chờ ngày vượt biên. Tiếp đến, Khanh liên hệ người và xe ô tô đến khách sạn chở về tỉnh Long An.

Tại Long An, Khanh tổ chức cho 4 người vượt biên sang biên giới Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Toàn bộ chi phí chuyến đi do Khanh đứng ra chi trả.

Khai nhận với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau, Khanh cho biết mục đích đưa 4 người trên sang Campuchia để lao động trái phép, với mức lương từ 900 USD/tháng.

Tuy nhiên, đến nơi, công việc không như Khanh nói mà bị ép làm việc từ 14 đến 16 giờ mỗi ngày. Không chịu được áp lực, những người này xin nghỉ việc thì bị đòi tiền chuộc từ 2.600 - 3.200 USD/người. Sau đó, 1 trong 4 nạn nhân liên hệ với Công an tỉnh Cà Mau cầu cứu và được hỗ trợ về nước.

Vụ đưa người vượt trái phép nêu trên đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.