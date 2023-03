Khởi tố bị can đưa 4 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam

Ngày 24.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, trú tại khu 7, P.Ka Long, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) về hành vi tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Nguyễn Văn Dũng tại nơi đưa 4 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam NK

Trước đó, vào ngày 7.3, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an H.Hải Hà phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực biên giới xã Quảng Sơn.

Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm người trên bỏ chạy. Trong số này, lực lượng công an bắt được Nguyễn Văn Dũng và 4 người Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, 4 người Trung Quốc không xuất trình được thủ tục nhập cảnh hợp pháp.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Dũng khai nhận đã cùng đồng bọn tổ chức đưa số người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Sau khi lập biên bản vụ việc, Công an H.Hải Hà bàn giao hồ sơ vụ án cùng bị can Nguyễn Văn Dũng cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo thẩm quyền.

4 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam đang được các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật" và phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bàn giao người về Trung Quốc theo đúng quy định.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, thời gian gần đây, khu vực biên giới Quảng Ninh nóng trở lại tình trạng người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam. Mới đây, hôm 17.3, Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (H.Bình Liêu, Quảng Ninh) bắt giữ 4 người Trung Quốc vượt biên do 2 người Quảng Ninh tổ chức đưa dẫn.