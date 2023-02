Khởi tố, bắt giam nguyên Phó giám đốc CDC Hà Giang liên quan vụ Việt Á

Ngày 3.2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang cho biết, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Giang , cơ quan này tiếp tục khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án

Các bị can bị khởi tố CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, các bị can bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Phạm Thị Kim Dung (55 tuổi, trú P.Minh Khai, TP.Hà Giang), nguyên Phó giám đốc CDC Hà Giang; Hoàng Thị Phượng (45 tuổi, trú TP.Hà Giang), kế toán CDC Hà Giang; và Bùi Văn Tuyển (38 tuổi, trú TP.Hà Giang), Phó giám đốc Công ty TNHH liên hợp dược Hà Giang.



Công an tỉnh Hà Giang xác định, trong quá trình mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, các bị can có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại nhiều tỉ đồng của nhà nước.



Liên quan đến vụ án còn có 3 bị can đã bị khởi tố trước đó về hành vi “nhận hối lộ” là Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang; Tô Minh Huệ, Trưởng phòng Tài chính, kế toán; và Phan Thị Nga, Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Hà Giang. Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố 3 bị can này về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.