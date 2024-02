Khởi tố, bắt giam thanh niên lao xe máy vào chốt kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 27.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Khuất Tiến Thịnh (19 tuổi, ngụ P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Chiếc ô tô của lực lượng công an bị tông vào phần đuôi gây hư hỏng CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, tối ngày 20.2, Tổ công tác của Công an TP.Thanh Hóa làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trường Thi (P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa) thì phát hiện Khuất Tiến Thịnh điều khiển xe máy nhãn hiệu Future không gắn biển số, trên xe chở theo 2 người (cả Thịnh là 3 người).

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính và kiểm tra nồng độ cồn, tuy nhiên, Thịnh không chấp hành mà còn tăng ga tông vào tổ công tác nhưng không trúng ai. Tiếp đó, chiếc xe do Thịnh điều khiển tông vào phần đuôi xe ô tô của tổ công tác đang đậu bên đường, gây hư hỏng xe.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an P.Trường Thi lập biên bản vụ việc, và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa tiếp tục xử lý.

Tại cơ quan công an, Khuất Tiến Thịnh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.