Lập biên bản xử lý ‘hot girl’ tạo nhóm Zalo để ‘báo chốt’ CSGT

Chiều 22.1, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh này vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Quốc Khánh (38 tuổi, trú TP.Việt Trì, Phú Thọ) và Trần Thị Thùy Dương (30 tuổi, trú TP.Việt Trì) về hành vi "thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" với mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng/người.

Đây là 2 người đã lập, quản trị 2 nhóm trên mạng xã hội Zalo "Lái xe Đất Tổ" có 722 thành viên và "Lái xe văn minh" có 695 thành viên, để "báo chốt" cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ.







Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với 2 người vi phạm ANH CHUNG

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình trên không gian mạng, PA05 Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 2 nhóm Zalo kể trên đưa nhiều thông tin liên quan đến vị trí các chốt CSGT và cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ trên địa bàn TP.Việt Trì và nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ. Trong đó, Trần Thị Thùy Dương là một phụ nữ xinh đẹp, được nhiều người gọi là hot girl.



Hai nhóm Zalo được lập ra và quản lý để "báo chốt" ANH CHUNG

PA05 Công an tỉnh đã vào cuộc xác minh nhằm xác định trưởng, phó nhóm và các thành viên vi phạm để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, nhiều địa phương cả nước và tỉnh Phú Thọ xuất hiện các nhóm kín chia sẻ thông tin, vị trí làm việc của lực lượng CSGT. Dù các nhóm này dùng nhiều từ "lóng" như "ngửi mồm", "bắn chim", "đo cân"... để chỉ việc đo nồng độ cồn, bắn tốc độ, cân tải trọng… của lực lượng CSGT để tránh bị phát hiện, nhưng đều bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần ứng xử văn minh, phù hợp với các quy định của pháp luật trên môi trường mạng. Pháp luật cho phép người dân được quyền giám sát hoạt động của lực lượng CSGT nhưng phải thực hiện đúng quy định, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng và khi chia sẻ thông tin phải đúng mục đích, không tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.