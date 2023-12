Khởi tố, bắt tạm giam bị can tổ chức đá gà ăn tiền

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) ngày 6.12 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Việt Triều (44 tuổi, ngụ ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình), để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Nguyễn Việt Triều nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc C.T.V

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 3.12, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Công an H.Hòa Bình đột kích vào khu đất trống, thuộc ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình.

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 14 người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm 13 con gà đá, 1 cân điện tử, 5 xe máy và trên 53 triệu đồng.

Tụ điểm đá gà ăn tiền do Nguyễn Việt Triều tổ chức, bị công an triệt xóa C.T.V

Qua điều tra, công an xác định tụ điểm đá gà nêu trên do Nguyễn Việt Triều đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt để thu lợi bất chính. Theo hồ sơ quản lý của cơ quan công an, Triều có 2 tiền án và 1 tiền sự cùng về hành vi tổ chức đánh bạc.