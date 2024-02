Khởi tố, bắt tạm giam cựu chấp hành viên Cục THADS tỉnh An Giang

Ngày 27.2, nguồn tin của Thanh Niên từ Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang cho biết vào chiều cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm Nguyễn Văn Bi, cựu chấp hành viên Cục THADS tỉnh An Giang để điều tra, xử lý về hành vi tham ô tài sản.

Các quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Bi đã được Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (gọi tắt là Vụ 6) của Viện KSND Tối cao phê chuẩn.



Theo điều tra ban đầu của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, khi được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành Bản án dân sự sơ thẩm số 64/2022/DS-ST ngày 18.12.2022 của TAND tỉnh An Giang, chấp hành viên Nguyễn Văn Bi đã thu của người phải thi hành án số tiền hơn 958 triệu đồng, nhưng chỉ chi trả cho người được thi hành án 350 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 608 triệu Bi dùng để trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân mà không nộp quỹ thi hành án.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.