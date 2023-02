Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp thuê người đòi nợ

Vũ là Giám đốc Công ty TNHH Hào Gia Nghi (địa chỉ tại xã Thừa Đức, H.Bình Đại, Bến Tre).

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với Vũ để điều tra về hành vi trên còn có 4 bị can khác, gồm: Nguyễn Văn Vui (biệt danh Vui Bà Đằng, 38 tuổi); Nguyễn Minh Hùng (biệt danh Mạnh, 22 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang); Phạm Thanh Hiền (biệt danh Cu Đen, 29 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành Nam, H.Cai Lậy, Tiền Giang); Trần Thanh Tuấn (biệt danh Tuấn Bò, 44 tuổi, ngụ xã Phú Kiết, H.Chợ Gạo, Tiền Giang).

Bị can Đặng Hoàng Vũ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, tháng 3.2022, Công ty Hào Gia Nghi do Vũ làm giám đốc có hợp đồng thuê 2 sà lan của ông N.K.T (ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành, Tiền Giang) để bơm hút cát trên sông Cửa Đại (Bến Tre) trong thời gian 7 tháng, với giá 180 triệu đồng.



Tuy nhiên, sau khi phía Vũ chuyển tiền cọc thì ông T. tránh né, không thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng và không trả lại tiền đã nhận từ phía Vũ. Do đó, Vũ thuê Vui và Hiền đến nhà ông T. đòi tiền. Vũ hứa, nếu cả hai đòi được tiền sẽ trả công 100 triệu đồng. Khi Vui và Hiền đồng ý đi đòi tiền thì Vũ đưa cho 2 người này 3,5 triệu đồng gọi là chi phí đi lại và mua sơn để tạt vào nhà ông T. Sau đó, Vui và Hiền rủ Hùng, Tuấn đi cùng và chia cho mỗi người trong nhóm khoảng 250.000 đồng.

Từ ngày 16.1.2023 đến khi bị phát hiện, nhóm đòi nợ thuê đã 5 lần đến nhà ông T. ném sơn, chất bẩn, xăng dầu. Đồng thời, Vui và Hiền thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, buộc ông T. trả tiền. Vui yêu cầu ông T. chuyển cho mình và đồng bọn 50 triệu đồng thì sẽ không đe dọa nữa. Ông T. đồng ý và chuyển 2 lần cho nhóm của Vui tổng cộng 10 triệu đồng, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Trong vụ án này, bị can Đặng Hoàng Vũ được xác định là người cầm đầu, tổ chức. Ngoài ra, Công an tỉnh Tiền Giang còn xác minh được nhóm bị can trên đã gây ra một số vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng và khai thác cát trái phép trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long.