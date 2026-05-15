Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc và kế toán nhà xe Vân Anh

Minh Hải
15/05/2026 22:17 GMT+7

Bà Trịnh Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH du lịch và vận tải Vân Anh (nhà xe Vân Anh) và kế toán công ty này đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế.

Ngày 15.5, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng 3 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng với lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam đối với các bị can Trịnh Thị Vân Anh (43 tuổi, ngụ P.Hàm Rồng, Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH du lịch và vận tải Vân Anh (trụ sở tại đường Nguyễn Chí Thanh, P.Hàm Rồng); và Nguyễn Thị Thanh Ngần (44 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa), để điều tra về tội trốn thuế, quy định tại khoản 3 điều 200 bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

ẢNH: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THANH HÓA

Công ty TNHH du lịch và vận tải Vân Anh là chủ của thương hiệu xe khách Vân Anh chuyên chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, các năm 2024 - 2025, bà Trịnh Thị Vân Anh đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Thanh Ngần theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế để trốn thuế tổng số tiền hơn 34,6 tỉ đồng.

Nhà xe Vân Anh ban đầu được biết đến với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe limousine hạng thương gia, loại xe 9 và 16 chỗ ngồi. Những năm gần đây, nhà xe Vân Anh mở rộng quy mô bằng việc tăng hàng trăm xe giường nằm hạng sang, mở các chi nhánh ở nhiều địa bàn tại tỉnh Thanh Hóa để chuyên chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.

Trong quá trình hoạt động, nhà xe Vân Anh nhiều lần lập bến tự phát, dừng đỗ trả khách không đúng quy định trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cũ.

