Khởi tố, bắt tạm giam kế toán trường mầm non tham ô hơn 78 triệu đồng

Ngày 30.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, kế toán Trường mầm non Sơn Ca (xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi).

Công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Hà (39 tuổi, ở xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) trong quá trình công tác đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm kế toán để chiếm đoạt số tiền hơn 78 triệu đồng của nhà trường, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi của bà Hà được xác định có dấu hiệu phạm tội "tham ô tài sản", quy định tại khoản 2 điều 353 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Sau khi được Viện KSND khu vực 7 (Quảng Ngãi) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng nêu trên.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.