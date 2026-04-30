Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam kế toán trường mầm non tham ô hơn 78 triệu đồng

Hải Phong
30/04/2026 19:50 GMT+7

Lợi dụng vị trí công việc, một kế toán tại Quảng Ngãi đã chiếm đoạt hơn 78 triệu đồng của trường mầm non để sử dụng cá nhân. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam người này để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Ngày 30.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, kế toán Trường mầm non Sơn Ca (xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi).

Công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Hà (39 tuổi, ở xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) trong quá trình công tác đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm kế toán để chiếm đoạt số tiền hơn 78 triệu đồng của nhà trường, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi của bà Hà được xác định có dấu hiệu phạm tội "tham ô tài sản", quy định tại khoản 2 điều 353 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Sau khi được Viện KSND khu vực 7 (Quảng Ngãi) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng nêu trên.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cựu kế toán dùng chữ ký số của lãnh đạo để tham ô tiền tỉ

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm liên quan vụ cựu kế toán dùng chữ ký số của lãnh đạo, lập chứng từ khống, tham ô tiền tỉ.

Khám phá thêm chủ đề

Kế toán bắt tạm giam Lợi dụng chức vụ Quảng Ngãi kế toán trường mầm non tham ô Tham ô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận