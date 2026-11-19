Ngày 19.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Tự (44 tuổi, ở thành phố Hải Phòng), để điều tra về trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can Đỗ Văn Tự (thứ 2 từ phải qua) vì gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản

ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 16 và 20.10, Công an xã Ea Súp tại Đắk Lắk tiếp nhận tin báo của 2 hộ dân về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp 1 chiếc máy tính xách tay và 1 chiếc điện thoại di động.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Ea Súp đã nhanh chóng xác định Tự đã gây ra vụ trộm cắp, nhưng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Tự đã đến TP.HCM. Ngay sau đó, Công an xã Ea Súp đã cử 1 tổ công tác đến TP.HCM và bắt giữ Tự.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tự luôn quanh co chối tội, nhưng trước các tài liệu, chứng cứ cơ quan công an thu thập được, cuối cùng y đã cúi đầu khai nhận tội.

Theo cơ quan chức năng, Đỗ Văn Tự từng có 5 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.