Bắt nghi phạm đột nhập nhà bạn, trộm cắp đồng hồ Rolex hơn 1,7 tỉ đồng

Ngày 6.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Thành Công (30 tuổi, ở phường Ea Kao) trộm cắp chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỉ đồng.

Lực lượng công an dựng lại hiện trường nghi phạm đột nhập nhà bạn, trộm đồng hồ Rolex trị giá 1,7 tỉ đồng ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, lúc 7 giờ ngày 3.10, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của anh B. (29 tuổi) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 1 chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, trị giá hơn 1,7 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao đã chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ vào cuộc xác minh, truy xét, khoanh vùng những người nghi vấn.

Sau gần 24 giờ tích cực điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 3 giờ ngày 4.10, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm trên là Công, bạn bè cùng làm ăn với anh B.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Công khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần, túng thiếu tiền bạc nhiều và biết anh B. sở hữu chiếc đồng hồ đắt tiền nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 3.10, lợi dụng lúc anh B. đang ngủ, Công đã đột nhập vào nhà lấy cắp chiếc đồng hồ, đem về cất giấu chờ thời cơ tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ thì đã bị công an bắt giữ.

Hiện công an đã thu hồi chiếc đồng hồ và đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Nguyễn Văn Thành Công theo quy định pháp luật.