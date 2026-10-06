Làm rõ vụ trộm cắp đồng hồ Rolex hơn 1,7 tỉ đồng tại Đắk Lắk

Ngày 6.10, Công an phường Ea Kao cho biết đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, làm rõ vụ trộm cắp đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỉ đồng.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 3.10, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của một công dân về việc bị mất một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, vỏ màu vàng hồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk thu hồi đồng hồ Rolex giá trị 1,7 tỉ đồng bị trộm cắp ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh; phối hợp với phòng nghiệp vụ triển khai các biện pháp xác minh, truy xét, tập trung làm rõ những người có liên quan.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, người liên quan đã khai nhận hành vi lấy chiếc đồng hồ.

Sau đó, lực lượng công an xác định nơi cất giấu, thu hồi chiếc đồng hồ Rolex để quản lý, xử lý theo quy định.

Sau khi làm rõ vụ việc và thu hồi tài sản, Công an phường Ea Kao đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra vụ trộm cắp đồng hồ Rolex theo thẩm quyền.



