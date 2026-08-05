Khách nước ngoài nhận lại đồng hồ Rolex thất lạc tại sân bay Phú Quốc

Ngày 5.8, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an) cho biết cụ thể về vụ việc đồng hồ Rolex thất lạc của hành khách ở sân bay.

Chiếc đồng hồ Rolex mà hành khách đánh rơi ở Sân bay Phú Quốc ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 3.8, hành khách Jiming Shi cùng bạn trai làm thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Phú Quốc để chuẩn bị lên chuyến bay MU862 của Hãng hàng không China Eastern Airlines đi Tây An (Trung Quốc).

Trong quá trình hành lý qua máy soi chiếu, 2 chiếc va li vô tình va chạm và chồng lên nhau trên băng chuyền. Sự cố khiến chiếc đồng hồ Rolex của người bạn trai trị giá khoảng 300 triệu đồng Việt Nam bị rơi và thất lạc. Khoảng 10 phút sau, khi đã qua khu vực kiểm tra, 2 du khách mới phát hiện sự việc, trình báo lực lượng chức năng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lập tức vào cuộc. Lực lượng chức năng đã trích xuất hệ thống camera an ninh, rà soát tỉ mỉ từng khung hình và lộ trình di chuyển của hành khách. Nhằm không bỏ sót manh mối, công an đã mời một nam hành khách quốc tịch Hàn Quốc (người đứng ngay phía sau 2 du khách lúc kiểm tra an ninh) quay trở lại để phối hợp xác minh.

Dù các cán bộ đã liên tục tìm kiếm đến sát giờ cất cánh (20 giờ 30 phút), chiếc đồng hồ vẫn chưa được tìm thấy. Hai du khách buộc phải lên máy bay về nước theo đúng lịch trình trong tâm trạng tiếc nuối.

Nỗ lực truy vết xuyên đêm tìm đồng hồ cho hành khách

Tuy nhiên, lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vẫn không dừng việc tìm kiếm. Đến 23 giờ 29 phút cùng ngày, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã xác minh thành công và chủ động gửi toàn bộ thông tin quan trọng về người đã nhặt được chiếc đồng hồ cho hành khách (thời điểm du khách đang trên máy bay).

Trao trả tài sản là chiếc đồng hồ Rolex cho hành khách tại Trung Quốc ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vào lúc 2 giờ 34 phút ngày 4.8, ngay khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Tây An Hàm Dương, thông qua thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cung cấp, Hãng hàng không China Eastern Airlines đã phối hợp công an sở tại hỗ trợ kết nối các bên. Nhờ đó, nam du khách đã liên hệ thành công với người nhặt và nhận lại chiếc đồng hồ Rolex trong tình trạng nguyên vẹn.

Cảm kích trước nỗ lực của lực lượng chức năng Việt Nam, hành khách Jiming Shi đã viết thư cảm ơn gửi Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và hãng bay.

Trong thư, vị khách ngoại quốc bày tỏ: "Các anh chị không chỉ giúp chúng tôi tìm lại một chiếc đồng hồ có giá trị lớn về vật chất, mà còn mang đến cho chúng tôi niềm tin sâu sắc vào tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và ý nghĩa của sự hợp tác quốc tế".