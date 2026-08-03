Dữ liệu camera giúp công an lần theo dấu nghi phạm

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM hiện chia sẻ kết nối, quản lý và khai thác mạng lưới khoảng 2.000 camera giám sát. Hệ thống được bố trí tại khu vực trung tâm, các tuyến đường huyết mạch và dọc quốc lộ 1, đoạn qua TP.HCM từ khu vực giáp Đồng Nai đến giáp Tây Ninh.

Theo PC08, tại những khu vực được lắp camera phạt nguội, một số hành vi như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi sai làn đường, sử dụng điện thoại di động khi lái xe đã giảm rõ rệt. Đặc biệt, camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng giám sát liên tục, hỗ trợ phát hiện vi phạm kể cả khi không có CSGT trực tiếp hiện diện ngoài mặt đường.

Camera AI tự động nhận diện vi phạm và lưu lại minh chứng vào hệ thống Ảnh: Vũ Phượng

Thời gian tới, PC08 sẽ tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo triển khai dự án nâng cấp hệ thống camera giám sát, mở rộng phạm vi camera tích hợp AI. Hệ thống được định hướng chuyển mạnh từ ghi hình sang ứng dụng AI sâu hơn, hướng tới tự động phân tích các hành vi giao thông phức tạp và nhận diện chính xác biển số phương tiện (ANPR) trong nhiều điều kiện thời tiết.

Ở cấp xã, phường, camera an ninh cũng đang được khai thác để giám sát địa bàn và hỗ trợ truy xét tội phạm. Điển hình, Trung tâm Chỉ huy hình ảnh về an ninh trật tự của Công an xã Hóc Môn đang quản lý 115 camera, trong đó 39 camera ứng dụng AI có khả năng nhận diện biển số xe và khuôn mặt.

Theo Công an xã Hóc Môn, sau hơn 1 tháng vận hành, hệ thống đã hỗ trợ phát hiện, giải tán một nhóm khoảng 15 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Camera cũng hỗ trợ truy xét các vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật và phát hiện 13 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Dữ liệu camera cũng được sử dụng trong quá trình truy xét các vụ án. Ngày 1.6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết qua rà soát camera, lực lượng phối hợp Công an P.Thuận An đã truy xét, bắt giữ nghi phạm liên quan vụ cướp giật túi xách của một cụ bà khuyết tật bán vé số sau 11 giờ tiếp nhận tin báo.

Tại xã Bình Chánh, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự kết hợp dữ liệu dân cư hỗ trợ lực lượng công an phát hiện, xử lý nhiều vụ việc. Tối 4.5.2026, anh N.H.T đến Công an xã Bình Chánh trình báo bị một thanh niên dàn cảnh chiếm đoạt xe máy Honda Vision. Theo trình báo, trước đó anh T. đón người này gần khu vực Bến xe An Sương. Trên đường đi, nam thanh niên đề nghị đổi người điều khiển với lý do anh T. chạy xe yếu nên anh đồng ý giao xe cho người này cầm lái. Dọc đường đi, người này giả vờ làm rơi chìa khóa, yêu cầu anh T. xuống tìm rồi lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở tăng ga bỏ chạy cùng chiếc xe.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Chánh phối hợp PC02 Công an TP.HCM tổ chức truy xét. Từ dữ liệu camera trên nhiều tuyến đường, lực lượng công an dựng lại lộ trình di chuyển của nghi phạm, qua đó xác định người gây án và tiến hành bắt giữ.

Công an TP.HCM đánh giá hệ thống camera an ninh và camera tích hợp AI là "mắt thần" đắc lực giúp giữ gìn bình yên cơ sở. Đây là một trong những mô hình tự phòng, tự quản hiệu quả, hỗ trợ phá nhanh các vụ án và nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm trên địa bàn.