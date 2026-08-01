Camera thông minh sẽ phủ toàn bộ tuyến đường trọng điểm ở TP.HCM

UBND TP.HCM vừa ban hành đề án Phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó sẽ dành nguồn lực để đầu tư hệ thống giao thông đô thị thông minh.

Điểm nổi bật là mục tiêu triển khai hệ thống camera thông minh trên toàn bộ tuyến đường và khu vực công cộng trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành giao thông và bảo đảm an ninh đô thị.

Theo đề án, hệ thống camera sẽ được kết nối với trung tâm điều hành để hỗ trợ giám sát giao thông theo thời gian thực. Dữ liệu từ camera kết hợp với các cảm biến và thiết bị internet vạn vật (IoT) giúp phát hiện sớm tình trạng ùn tắc, tai nạn hoặc các sự cố phát sinh trên đường, từ đó hỗ trợ cơ quan chức năng điều phối giao thông, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông và huy động lực lượng ứng cứu khi cần thiết.

Hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo được thí điểm ở phường Phú Nhuận và phường Vũng Tàu giúp địa phương xử lý nhiều tình huống phát sinh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Để phục vụ mục tiêu này, TP.HCM sẽ phát triển đồng bộ hạ tầng thu thập dữ liệu đô thị. Đề án xác định xây dựng mạng lưới cảm biến, camera và các hệ thống ngoại vi nhằm ghi nhận dữ liệu theo thời gian thực về giao thông, môi trường, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. Đây là lớp dữ liệu đầu vào để các hệ thống phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong điều hành đô thị thông minh.

Bên cạnh hệ thống camera, thành phố cũng đặt mục tiêu điều hành giao thông theo thời gian thực thông qua việc kết nối đèn tín hiệu trên các trục đường chính và nút giao trọng điểm. Khi được tích hợp dữ liệu tập trung, hệ thống có thể theo dõi lưu lượng phương tiện, phát hiện ùn tắc và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với tình hình thực tế.

TP.HCM sẽ đầu tư hệ thống camera thông minh ở các tuyến đường, khu vực trọng điểm trên địa bàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, đề án định hướng xây dựng hệ thống vé điện tử liên thông giữa các loại hình vận tải. Người dân có thể sử dụng một phương thức thanh toán chung khi đi lại bằng các phương tiện công cộng, đồng thời tiếp cận thông tin hành trình theo thời gian thực trên nền tảng số.

Đối với hoạt động logistics, TP.HCM đặt mục tiêu số hóa công tác quản lý và khai thác cảng biển. Theo đó, 100% cảng biển sẽ sử dụng nền tảng số trong quản trị, điều hành và khai thác, tăng khả năng kết nối giữa các đơn vị trong chuỗi logistics, đồng thời nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa và năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng.

Theo đề án, các giải pháp trên được triển khai đồng bộ cùng hạ tầng số của thành phố, bao gồm mạng viễn thông tốc độ cao, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và nền tảng tích hợp dữ liệu.

Việc kết nối, phân tích dữ liệu theo thời gian thực được kỳ vọng sẽ giúp TP.HCM từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang mô hình điều hành giao thông chủ động, thông minh và hiệu quả hơn.