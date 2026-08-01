TP.HCM sẽ phát wifi miễn phí tốc độ cao toàn bộ nơi công cộng

Trong Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa ban hành, UBND TP.HCM xác định phát triển hạ tầng số là một trong những nền tảng để xây dựng đô thị thông minh, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả quản trị và chất lượng sống của người dân.

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu 100% khu vực công cộng có wifi miễn phí tốc độ cao; phủ sóng 5G đạt 95% dân số và thí điểm sóng 6G tại các khu vực trọng điểm.

Để thực hiện các mục tiêu này, đề án xác định phát triển đồng bộ hạ tầng viễn thông, internet băng rộng và hạ tầng internet vạn vật (IoT) trên phạm vi toàn TP.HCM. Hạ tầng số được xây dựng theo hướng đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu và phục vụ các hoạt động quản trị, điều hành đô thị thông minh.

TP.HCM sẽ phủ sóng wifi miễn phí tốc độ cao nơi công cộng như nhà ga, bến xe, bệnh viện, trường học... ẢNH: NHẬT THỊNH

Đề án cũng đặt ra nhiệm vụ phát triển Trung tâm dữ liệu vận hành đô thị thông minh của thành phố, kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân cho toàn bộ hệ thống đô thị thông minh.

Một giải pháp quan trọng khác là phát triển nền tảng bản sao số (Digital Twin), tích hợp dữ liệu không gian, dữ liệu mặt đất, không gian ngầm, trên không cùng mạng lưới cảm biến IoT thời gian thực để phục vụ mô phỏng và quản trị toàn diện đô thị. Thành phố đồng thời đẩy mạnh kết nối, tích hợp và khai thác dữ liệu liên ngành nhằm phục vụ công tác phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.

Theo đề án, việc phát triển hạ tầng số không chỉ gắn với đầu tư công nghệ mà còn đi đôi với mục tiêu thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực số của người dân và lực lượng lao động, từng bước hình thành cộng đồng công dân số tham gia quản lý và phát triển đô thị.

Đề án cũng yêu cầu việc triển khai hạ tầng và các nền tảng công nghệ phải bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, liên thông với các hệ thống hiện có và các nền tảng quốc gia; ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn mở, thiết kế theo hướng mô-đun hóa, có khả năng mở rộng, nâng cấp và tránh phụ thuộc vào một nhà cung cấp hoặc hệ sinh thái công nghệ khép kín.