Theo dấu phạt nguội: Camera AI soi xe máy

Tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM, hàng chục màn hình lớn liên tục hiển thị hình ảnh từ nhiều giao lộ và tuyến đường trên địa bàn thành phố. Phía trước màn hình cỡ lớn, những phương tiện có dấu hiệu vi phạm được hệ thống đánh dấu để phục vụ quá trình kiểm tra và đối chiếu sau đó.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mỗi phương tiện không chỉ xuất hiện trong một khung hình đơn lẻ mà được ghi lại ở nhiều thời điểm khác nhau. Từ lúc tiếp cận giao lộ, thực hiện hành vi vi phạm cho đến khi rời khỏi khu vực, toàn bộ quá trình đều được lưu trữ để phục vụ việc xác minh.

Những hình ảnh chỉ diễn ra trong vài giây

Trên màn hình trung tâm, hình ảnh từ giao lộ Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn xuất hiện với lưu lượng xe máy khá đông. Một người đàn ông mặc áo khoác màu cam dừng sát vạch chờ, nhưng khi đèn tín hiệu đã chuyển màu đỏ vẫn tiếp tục di chuyển theo phương tiện phía trước.

Ít phút sau, tại giao lộ Điện Biên Phủ - Pasteur, một tài xế xe công nghệ tiếp tục bị hệ thống ghi nhận khi vượt đèn đỏ giữa thời điểm nhiều phương tiện đang lưu thông qua nút giao.

Camera AI tự động nhận diện vi phạm, trích xuất clip lưu lại để CSGT xác minh, xử lý ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Camera AI tự động nhận diện vi phạm, trích xuất clip lưu lại để CSGT xác minh, xử lý ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ở một số vị trí khác như Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan hay Đinh Tiên Hoàng, nhiều trường hợp đi vào đường cấm hoặc rẽ trái khi đèn đỏ cũng lần lượt xuất hiện trên màn hình giám sát. Những hành vi này chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đều được hệ thống lưu lại để phục vụ công tác xử lý.

Đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đây là những lỗi phổ biến của người điều khiển xe máy tại khu vực trung tâm thành phố. Không ít trường hợp vẫn giữ tâm lý tranh thủ vài giây cuối của đèn vàng hoặc cố chạy theo phương tiện phía trước khi tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ.

Một số người khác lựa chọn đi vào đường cấm hoặc đi ngược chiều để rút ngắn quãng đường di chuyển. Tuy nhiên, những hành vi vốn diễn ra rất nhanh này hiện đều có thể được hệ thống ghi nhận.

Rà đi soát lại từng dấu hiệu vi phạm

Theo PC08, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) hiện có khả năng hỗ trợ phát hiện nhiều hành vi như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định, đi vào đường cấm và đi ngược chiều. Tuy nhiên, dữ liệu do hệ thống ghi nhận chưa đồng nghĩa với việc phương tiện sẽ lập tức bị xử phạt. Sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, hình ảnh và video sẽ được chuyển về bộ phận chuyên trách để kiểm tra lại.

Tại khu vực xử lý dữ liệu, các cán bộ liên tục xem lại từng đoạn video được hệ thống ghi nhận. Một phương tiện vượt đèn đỏ, đi sai làn hay đi ngược chiều đều phải được xác định cụ thể về thời gian, địa điểm và hành vi trước khi đưa vào xử lý.

Có những trường hợp cán bộ phải tua đi tua lại nhiều lần để xác định chính xác thời điểm đèn tín hiệu thay đổi hoặc vị trí phương tiện khi thực hiện hành vi vi phạm. Những dữ liệu chưa đủ rõ, hình ảnh bị che khuất hoặc chưa xác định được chính xác hành vi đều không được sử dụng.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất ghi hình phạt nguội xe máy tại giao lộ Đỗ Tấn Phong - Hoàng Văn Thụ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Camera khoanh vùng và ghi lại clip về quá trình vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Chỉ những trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hình ảnh, thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm mới được sử dụng làm căn cứ xử lý. Điều này nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong quá trình xử lý", đại diện PC08 thông tin.

Thực tế cho thấy không ít trường hợp khi đến làm việc vẫn cho rằng bản thân không vượt đèn đỏ hoặc không đi sai làn. Tuy nhiên, sau khi được xem lại toàn bộ hình ảnh và clip ghi nhận, phần lớn đều công nhận hành vi vi phạm.

Không chỉ là câu chuyện của TP.HCM

Những màn hình tại trung tâm điều hành giao thông TP.HCM không còn là câu chuyện riêng của thành phố này. Việc ứng dụng AI trong giám sát giao thông đang được triển khai tại nhiều địa phương nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vi phạm.

Theo báo cáo của Cục CSGT (C08) Bộ Công an, trong 5 tháng đầu năm, hệ thống AI của C08 phát hiện và xử lý 943 trường hợp vi phạm. Tại Hà Nội, hệ thống AI cũng ghi nhận và xử lý hơn 12.600 trường hợp.

Những con số này cho thấy việc ứng dụng công nghệ trong giám sát giao thông đang dần trở thành xu hướng tại các đô thị lớn, nơi lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng và việc phát hiện vi phạm không còn phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng tuần tra trực tiếp.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08, cho rằng nếu trước đây việc xử lý chủ yếu dựa vào lực lượng tuần tra trực tiếp thì hiện nay nhiều hành vi vi phạm đã được ghi nhận bằng chứng cứ điện tử. Theo ông, việc ứng dụng khoa học, công nghệ giúp phát hiện vi phạm khách quan, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý.

Ngoài hệ thống camera tại trung tâm điều hành, lực lượng CSGT TP.HCM cũng trực tiếp ghi hình tại nhiều tuyến đường có tình hình giao thông phức tạp. Theo Đội CSGT Hàng Xanh, các tuyến Quang Trung, Nguyễn Oanh hay Phạm Văn Đồng vẫn thường xuyên ghi nhận tình trạng xe máy đi trên vỉa hè, đi ngược chiều hoặc đi vào đường cấm. Đây cũng là những hành vi xuất hiện khá phổ biến trong quá trình ghi hình xử lý.

Trong khi đó, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cũng thường xuyên ghi nhận các trường hợp xe máy đi vào khu vực có biển cấm tại giao lộ Đỗ Tấn Phong - Hoàng Văn Thụ hoặc dừng, đỗ không đúng quy định.

Anh P.T.M (34 tuổi, ở P.Gò Vấp) cho biết từng nhận được thông báo phạt nguội sau khi điều khiển xe máy chạy trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh vào giờ cao điểm. Thời điểm đó, dòng phương tiện phía dưới ùn ứ kéo dài trong khi nhiều xe máy phía trước liên tục chạy lên vỉa hè. "Tôi thấy nhiều người chạy nên cũng chạy theo. Mình chỉ nghĩ đi vài chục mét rồi xuống lại lòng đường thì chắc không sao vì lúc đó hoàn toàn không thấy CSGT làm nhiệm vụ", anh M. kể.

Vài tuần sau, khi kiểm tra thông tin phương tiện, anh mới biết hành vi của mình đã bị ghi hình và xử lý. Kể từ đó, mỗi khi gặp tình trạng ùn tắc, anh dừng chờ thay vì tiếp tục điều khiển xe lên vỉa hè.

Theo lực lượng chức năng, ngoài dữ liệu từ camera và thiết bị ghi hình, những đoạn clip do người dân cung cấp sau khi được xác minh vẫn có thể trở thành căn cứ xử lý vi phạm.

Vì sao phạt nguội xe máy vẫn khó hơn ô tô?

Theo PC08 Công an TP.HCM, việc xử lý vi phạm đối với xe máy hiện vẫn gặp nhiều khó khăn hơn so với ô tô do chưa có cơ chế quản lý tương tự hoạt động đăng kiểm. Bên cạnh đó, tình trạng mua bán, cho tặng phương tiện qua nhiều đời chủ nhưng không thực hiện thủ tục sang tên vẫn còn khá phổ biến. Nhiều phương tiện được camera ghi nhận vi phạm nhưng người đứng tên đăng ký không còn sử dụng hoặc địa chỉ liên hệ đã thay đổi.

CSGT đánh giá đây là một trong những nguyên nhân khiến việc xử lý vi phạm đối với xe máy vẫn gặp nhiều khó khăn hơn so với ô tô và tỷ lệ chấp hành cũng thấp hơn.

Dù vậy, từ dữ liệu thực tế, đại diện PC08 đánh giá sau thời gian triển khai hệ thống camera AI tại nhiều giao lộ, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đang từng bước thay đổi. Nếu trước đây nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần tranh thủ vài giây vượt đèn đỏ, lấn làn hoặc đi ngược chiều sẽ không bị phát hiện thì nay khả năng bị ghi nhận gần như luôn hiện hữu. Việc phát hiện vi phạm không còn phụ thuộc vào việc trên đường có lực lượng CSGT hay không. (còn tiếp)