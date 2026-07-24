Vứt trộm rác từ ô tô, người đàn ông bị camera ghi hình và xử phạt

Ngày 24.7, Công an phường Tân Mỹ (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với hai trường hợp có hành vi xả rác bừa bãi trên địa bàn.

Trước đó, qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh thông minh kết hợp rà soát thực địa, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh chính xác danh tính và mời những người vi phạm lên trụ sở làm việc.



Camera ghi lại người đàn ông đi ô tô bỏ rác bừa bãi trên đường số 8, phường Tân Mỹ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, hai vụ việc xảy ra liên tiếp trong các ngày 23 và 24.7 tại những khu vực có mật độ lưu thông thấp. Ở vụ việc thứ nhất, camera giám sát đặt trên tuyến đường số 8 (phường Tân Mỹ) ghi lại cận cảnh người đàn ông điều khiển ô tô bất ngờ tấp xe vào lề đường. Lợi dụng lúc đường vắng, người này nhanh chóng bước xuống, kéo một bao tải lớn chứa đầy chất thải sinh hoạt bỏ lại ngay bên lề đường rồi lập tức lên xe nhấn ga rời khỏi hiện trường.

Trường hợp thứ hai xảy ra tại khu vực bãi đất trống dưới chân cầu Phú Mỹ. Một người đàn ông đã mang rác đến đây và thẳng tay ném qua hàng rào tôn bảo vệ. Dù hành vi được thực hiện rất nhanh chóng và tinh vi, song toàn bộ diễn biến từ lúc đối tượng tiếp cận khu vực cho đến khi phi tang rác đều không thể lọt qua hệ thống camera giám sát.

Người đàn ông quăng rác qua hàng rào ở phường Tân Mỹ bị xử lý ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ hình ảnh vô cùng rõ nét và thuyết phục, cả hai người vi phạm đã thừa nhận hành vi vứt rác bừa bãi. Công an phường Tân Mỹ đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc hai cá nhân này tự tay thu gom, dọn dẹp toàn bộ lượng rác thải đã đổ trái phép để trả lại cảnh quan sạch đẹp ban đầu cho khu vực.

Công an phường Tân Mỹ mời người đàn ông đi ô tô vứt rác bừa bãi về trụ sở làm việc ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an phường Tân Mỹ cho hay trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục khai thác và phát huy tối đa hiệu quả từ hệ thống camera giám sát an ninh phủ rộng trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường phối hợp, tiếp nhận các nguồn tin phản ánh cũng như hình ảnh, video clip do chính người dân cung cấp. Mục tiêu nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm khắc mọi hành vi xả rác, đổ chất thải không đúng nơi quy định, quyết tâm giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.