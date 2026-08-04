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Thời sự

Công an cửa khẩu Phú Quốc cấp tốc tìm thấy ba lô của khách nước ngoài bỏ quên

Ngọc Lê
Ngọc Lê
Nam du khách bỏ quên ba lô có ảnh của hai con trai sau khi máy bay cất cánh, phía UAE đã gửi công hàm khẩn nhờ hỗ trợ. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lập tức vào cuộc rà soát và tìm thấy tài sản chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Ngày 4.8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết, cùng ngày Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Hà Nội có công hàm gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm tài sản thất lạc cho một công dân nước này.

Công an Phú Quốc thần tốc tìm thấy ba lô chứa kỷ vật cho khách nước ngoài- Ảnh 1.

Tài sản trong ba lô bỏ quên đã được tìm thấy

ẢNH: NGỌC LÊ

Theo nội dung công hàm, vào chiều 1.8, công dân UAE là ông Yousif Abdalla Al Alloghani Al Ali có mặt tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để lên chuyến bay VZ983 đi Thái Lan. Hành khách làm thủ tục tại cửa số 6. Sau khi máy bay cất cánh, nam hành khách mới hốt hoảng phát hiện mình đã bỏ quên một chiếc ba lô cá nhân ở sân bay.

Tài sản bên trong ba lô ngoài một số chai nước hoa, mỹ phẩm và 1 quyển sách tiếng Ả Rập, còn có một vật dụng mang giá trị tinh thần là những bức ảnh của hai người con trai của vị hành khách.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an) lập tức triển khai lực lượng kiểm tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera giám sát và rà soát kỹ lưỡng các khu vực theo thông tin di chuyển của hành khách, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm thấy chiếc ba lô màu kem bị bỏ quên. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục trao trả chiếc ba lô cùng toàn bộ tài sản nguyên vẹn bên trong cho người đánh mất.

Công an Phú Quốc thần tốc tìm thấy ba lô chứa kỷ vật cho khách nước ngoài- Ảnh 2.

Chiếc ba lô để quên ở sân bay được Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tìm thấy

ẢNH: NGỌC LÊ

Việc lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc nhanh chóng vào cuộc xác minh, tìm thấy, trao trả lại tài sản mang ý nghĩa tinh thần lớn cho hành khách quốc tế. Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, qua đó tiếp tục tạo hình ảnh đẹp về sự an toàn, thân thiện và tận tụy trong mắt bạn bè quốc tế.

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