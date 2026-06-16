Theo Công an Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Quốc, những ngày cao điểm hè luôn hoạt động với cường độ đáng kinh ngạc. Trung bình c ó khoảng 120 chuyến bay/ngày, nơi đây đón và tiễn gần 20.000 lượt khách.

Hành động đẹp của chiến sĩ Công an Cửa khẩu Phú Quốc, bồng em bé cho người mẹ dễ dàng hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh và soi chiếu hành lý ẢNH: CTV

Không khí luôn đặc quánh sự khẩn trương. Cửa an ninh – nơi vốn dĩ được mặc định bởi những quy trình nghiêm ngặt, những tiếng "bíp" khô khốc của máy soi chiếu và ánh mắt tập trung cao độ của lực lượng làm nhiệm vụ dường như không có chỗ cho sự thong thả.

Giữa vòng xoáy tất bật ấy, một người mẹ trẻ mướt mải mồ hôi, lỉnh kỉnh hành lý xách tay và đang chật vật ẵm theo đứa nhỏ đặng làm thủ tục soi chiếu. Giữa lúc chị đang bối rối với việc tháo dỡ đồ đạc lên băng chuyền, trung tá Nguyễn Hoài Anh, cán bộ Đội kiểm soát an ninh quốc nội - Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Quốc đã lặng lẽ bước tới.

Anh nhẹ nhàng dang tay bế giúp em bé, dành cho người mẹ khoảng thời gian ngắn ngủi để hoàn tất thủ tục.

Khoảnh khắc ấy có lẽ chỉ kéo dài vài phút, lọt thỏm giữa hàng nghìn lượt khách qua lại. Nó không được ghi vào báo cáo thành tích, cũng chẳng phải là một chiến công lừng lẫy. Nhưng với người mẹ trẻ, đó là "chiếc phao cứu sinh" lúc đang vội vã.

Cán bộ Công an Cửa khẩu Phú Quốc hướng dẫn người nước ngoài khai báo thông tin trước khi nhập cảnh ẢNH: NGỌC LÊ

Còn với những người chứng kiến, nụ cười hiền lành và cử chỉ vỗ về đứa trẻ của người chiến sĩ công an đã làm mềm hóa đi sự khô cứng, căng thẳng của khu vực an ninh hàng không. Nó cho thấy đằng sau những quy trình nghiêm ngặt để bảo vệ an toàn bay, vẫn là tình người ấm áp, là sự tận tâm phục vụ.

Tạo nên những sân bay thân thiện

Theo trung tá Nguyễn Hoài Anh, vào mùa cao điểm hè, lượng hành khách qua Cảng hàng không Phú Quốc tăng rất nhiều, mỗi ngày có hàng trăm chuyến bay với hàng chục nghìn lượt khách. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng thường xuyên gặp những trường hợp hành khách là người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc các gia đình có con nhỏ gặp khó khăn khi làm thủ tục kiểm tra an ninh.

"Khi thấy người mẹ vừa phải trông con, vừa sắp xếp hành lý để đưa qua máy soi chiếu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là hỗ trợ chị một chút để mọi việc diễn ra thuận lợi hơn. Đó vừa là trách nhiệm phục vụ nhân dân, vừa là cách để giúp hành khách cảm thấy an tâm, thoải mái khi đi lại. Hành động nhỏ đôi khi không mất nhiều thời gian nhưng có thể giúp hành khách giảm bớt áp lực, đặc biệt khi đông đúc", trung tá Hoài Anh nói.

Thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của kỷ nguyên số. Tại các sân bay, AI đã can thiệp vào hầu hết mọi ngóc ngách từ nhận diện sinh trắc học, kiểm soát luồng khách đến phân tích dữ liệu tự động. Từ 1.6, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Quốc chính thức áp dụng quy định khai báo thông tin đối với hành khách nước ngoài trước khi nhập cảnh (PAI) tại sân bay Phú Quốc.

Thiếu tướng Lê Hồng Thái, Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, chia sẻ hành động nhỏ của chiến sĩ Công an Cửa khẩu Phú Quốc đã gửi gắm một thông điệp lớn lao về văn hóa phục vụ. Đó là sự giao thoa tuyệt đẹp giữa tính kỷ luật chuyên nghiệp và lòng nhân ái. Kỷ nguyên số mang đến cho chúng ta những sân bay thông minh, nhưng chính những khoảnh khắc đầy tính nhân văn như thế mới tạo nên những sân bay thân thiện.

"Những chuyến bay có thể đưa ta đi xa bằng sức mạnh của động cơ và công nghệ, nhưng những kỷ niệm đẹp đọng lại trong tim hành khách, vẫn luôn được chắp cánh bởi sự tử tế của con người. Và đó là điều mà không một trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế được. Chúng tôi mong muốn mỗi hành khách khi đến và rời Phú Quốc đều cảm nhận được sự an toàn, thân thiện và trách nhiệm của lực lượng công an cửa khẩu", thiếu tướng Lê Hồng Thái nhấn mạnh.