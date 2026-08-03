Trình Quốc hội 'gỡ vướng' các dự án APEC 2027

Sáng 3.8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, An Giang.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ẢNH: GIA HÂN

Chính phủ cho biết, từ tháng 3.2025 đến nay, tỉnh An Giang cùng các nhà đầu tư đã tập trung nguồn lực triển khai đồng thời nhiều dự án trọng điểm APEC. Các công trình này có quy mô lớn, thi công trong thời gian rất ngắn, trong khi Phú Quốc có nhiều điều kiện đặc thù về thời tiết, vật liệu san lấp, vận chuyển máy móc, vật tư từ đất liền ra đảo, đồng thời phải bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

"Nếu áp dụng đầy đủ trình tự, thủ tục thông thường về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và môi trường thì phải mất từ 18 đến 36 tháng mới hoàn thành thủ tục để khởi công, thậm chí có thể kéo dài hơn. Không còn đủ thời gian để hoàn thành các công trình theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Chính phủ", ông Tuấn nêu rõ.

UBND tỉnh An Giang và nhà đầu tư đã triển khai thi công trước một số dự án, công trình khi chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý về quy hoạch, đầu tư, đất đai, khoáng sản, xây dựng, môi trường... Song, điều này dẫn đến khó khăn, vướng mắc về cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện dự án, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán khối lượng, giá trị của các công trình đã thi công trước.

Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nghị quyết quy định cơ chế đặc thù để xử lý theo hướng: các công trình, dự án vẫn được tiếp tục thi công trong quá trình hoàn thiện thủ tục để bảo đảm đáp ứng tiến độ cấp bách phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Đối với chất thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công, được đổ thải tạm thời tại các vị trí do cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, có giám sát chặt chẽ và trách nhiệm hoàn trả mặt bằng sau khi công trình hoàn thành.

Các dự án đã thi công được thực hiện thủ tục theo trình tự: điều chỉnh quy hoạch theo thủ tục rút gọn; thực hiện dự án đầu tư công, đầu tư kinh doanh theo thủ tục đặc biệt; không phải thực hiện thủ tục thi tuyển phương án kiến trúc…

Đối với dự án đối ứng của dự án BT đã thi công trước nhưng chưa hoàn thành các thủ tục liên quan đến sử dụng đất thì được áp dụng cơ chế đặc thù như: được giao đất từng phần; giá trị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư được xác định theo giá đất cụ thể tại thời điểm hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án đối ứng được phê duyệt; thời gian tính giá trị quyền sử dụng đất của quỹ đất là 70 năm kể từ thời điểm bàn giao mặt bằng.

Nêu ý kiến thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ phạm vi, đối tượng áp dụng; xác định cụ thể số lượng dự án, tiêu chí lựa chọn, căn cứ xác định mốc thời gian từ tháng 3.2025 đến ngày 18.5.2026 và các thủ tục pháp lý chưa được hoàn thiện.