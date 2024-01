Liên quan đến vụ việc trung tá Trần Duy Hùng (Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) hy sinh trong lúc khống chế một nghi phạm gây rối, ngày 17.1.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên–Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Sang (25 tuổi, trú phường Thủy Vân, thành phố Huế, là người đã dùng dao tấn công trung tá Trần Duy Hùng) để điều tra về hành vi “giết người”.

Khởi tố bị can đâm phó trưởng công an phường tử vong

Trước đó, chiều tối 12.1, trung tá Trần Duy Hùng nhận được tin báo từ người dân về việc bị can Nguyễn Tấn Sang đang chặn xe, gây rối trên đường Lê Đức Anh (phường Thủy Vân). Anh đã cùng đồng đội và bảo vệ dân phố của phường đến hiện trường để vận động, nhắc nhở, yêu cầu bị can Sang quay trở lại nhà.

Tuy nhiên, bị can này không chấp hành và có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại và xô xát với lực lượng tổ công tác. Lúc này, trung tá Trần Duy Hùng cùng tổ công tác đã đưa bị can ra khỏi khu vực đường Lê Đức Anh. Khi vào đến cổng nhà thì bị can Nguyễn Tấn Sang bất ngờ chạy vào bên trong, lấy 1 con dao và lao ra tấn công tổ công tác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm Nguyễn Tấn Sang TRẦN HỒNG

Trước hành vi nguy hiểm của bị can, trung tá Trần Duy Hùng và tổ công tác đã áp sát khống chế, bắt giữ. Trong lúc tiếp cận, trung tá Trần Duy Hùng bị bị can Nguyễn Tấn Sang đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, trung tá Trần Duy Hùng đã hy sinh.

Những ngày qua, tại đám tang trung tá Trần Duy Hùng, lãnh đạo cơ quan công an cùng các cán bộ công an địa phương đã đến thăm viếng, động viên và giúp đỡ gia đình lo hậu sự. Gia đình của trung tá Trần Duy Hùng có hoàn cảnh đặc biệt: mẹ già, anh trai bị bệnh hiểm nghèo, con còn nhỏ và người vợ chưa có việc làm ổn định.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tham dự lễ khâm liệm, phủ quân kỳ linh cữu trung tá Trần Duy Hùng TRẦN HỒNG

Nhằm hỗ trợ bước đầu cho gia đình trung tá Trần Duy Hùng, lãnh đạo Thành ủy thành phố Huế cho biết sẽ tạo điều kiện để vợ của trung tá có một công việc ổn định, tiếp tục thay trung tá Trần Duy Hùng nuôi mẹ già, con và anh trai.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ cho đại úy Trần Duy Hùng (Phó trưởng công an phường Thủy Vân, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) lên cấp bậc hàm trung tá.