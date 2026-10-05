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    Thời sự

    Khởi tố bị can đào bãi bồi sông Thu Bồn, chở bán hơn 1.700 m³ cát

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Người đàn ông ở Đà Nẵng bị khởi tố sau khi dùng phương tiện khai thác trái phép hơn 1.700 m³ cát tại bãi bồi sông Thu Bồn, bán thu hơn 714 triệu đồng.

    Ngày 5.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tỉnh (48 tuổi, ở xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên". Tỉnh là người đã dùng các phương tiện khai thác cát trái phép ở bãi bồi sông Thu Bồn.

    Khởi tố bị can đào bãi bồi sông Thu Bồn, chở bán hơn 1.700 m³ cát- Ảnh 1.

    Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tỉnh

    ẢNH: CTV

    Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Tỉnh sử dụng xe xúc lật và ô tô tải để san gạt, múc cát tại khu vực bãi bồi sát nhánh sông Thu Bồn, thuộc thôn Bến Đền, xã Gò Nổi. Số khoáng sản sau đó được đưa về tập kết và bán cho người dân. 

    Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 - 5.2026, Cao Văn Tỉnh đã khai thác trái phép hơn 1.700 m³ cát, gồm hơn 1.013 m³ cát xây dựng và 745,8 m³ cát san lấp. Trong số này, hơn 1.600 m³ cát đã được bán, thu hơn 714 triệu đồng.

    Khởi tố bị can đào bãi bồi sông Thu Bồn, chở bán hơn 1.700 m³ cát- Ảnh 2.

    Tỉnh đã dùng xe xúc lật, ô tô tải khai thác trái phép hơn 1.700 m³ cát ở bãi bồi sông Thu Bồn, bán và thu hơn 714 triệu đồng

    ẢNH: CTV

    Đáng chú ý, khu vực bãi bồi nơi Tỉnh khai thác cát chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. 

    Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi khai thác, mua bán khoáng sản trái phép và các nội dung liên quan. 

    Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo tổ chức, cá nhân không tự ý khai thác, thu gom, vận chuyển, mua bán cát và khoáng sản khi chưa được cấp phép. Việc khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với quyền tự ý khai thác, sử dụng hoặc mua bán.

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    Sông Thu Bồn khoáng sản công an Đà Nẵng Khai thác

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