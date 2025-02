Khởi tố bị can dùng súng vào nhà Phó chủ tịch HĐND Bình Phước cướp tài sản

Ngày 25.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Chơn Thành (Bình Phước) cho biết vừa ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Tuấn Anh (47 tuổi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thái, H.Lộc Ninh) để điều tra về tội "cướp tài sản".

Theo hồ sơ công an, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 12.2, Công an TX.Chơn Thành nhận được tin báo của ông Nguyễn Tấn Hải (47 tuổi, ngụ P.Thành Tâm, TX.Chơn Thành, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước) về việc có người đàn ông lạ mặt đột nhập vào nhà riêng, dùng vũ lực khống chế chị P.T.T.T (29 tuổi), người giúp việc nhà.

Đỗ Tuấn Anh và tang vật gồm 1 khẩu súng, dao, súng bắn điện, khóa số 8... khi bị bắt ẢNH: H.G

Lực lượng Công an TX.Chơn Thành triển khai đến hiện trường. Khi phát hiện nghi phạm đang lẩn trốn bên trong căn nhà, lực lượng công an đã tổ chức bao vây. Khi phát hiện công an, nghi phạm đã dùng súng và dao khống chế người giúp việc để uy hiếp, sau đó lên xe gắn máy tẩu thoát.

Sau khoảng 4 km truy đuổi, đến đoạn đường Phạm Hồng Thái (P.Hưng Long, TX.Chơn Thành), lực lượng công an đã khống chế thành công nghi phạm cùng tang vật gồm 1 súng ổ xoay (kiểu dáng súng Rulo) cùng 7 viên đạn (5 viên trong ổ xoay và 2 viên trong giỏ); 1 bình xịt hơi cay; 3 khóa số 8; 1 súng bắn điện; 1 con dao và một số vật dụng khác.

Ngoài vụ cướp tài sản nêu trên, Đỗ Tuấn Anh cũng khai nhận mình gây ra vụ cướp tại nhà bà T.T.A.T (nguyên Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh) tại KP.Phú Thịnh, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài xảy ra vào ngày 25.12.2019.