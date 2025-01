Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh

Cùng dự chương trình có: đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Duy Ngọc; thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định… và gần 300 đại diện tiêu biểu Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (BVANTT) ở cơ sở của 9.000 xã, thị trấn trong cả nước.

Chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận "Sống trong lòng dân", gặp mặt, biểu dương, tôn vinh những tấm gương Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở tiêu biểu; đồng thời tri ân sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân đối với lực lượng Công an xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại chương trình ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII, Đảng ủy Công an T.Ư đã lãnh đạo lực lượng Công an tiên phong gương mẫu đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề xuất Bộ Chính trị ban hành và lãnh đạo thực hiện chủ trương bố trí Công an cấp xã, xây dựng lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở. Công an xã từ lực lượng bán chuyên trách nay đã trở thành lực lượng chính quy, cấp Công an quan trọng trong hệ thống Công an nhân dân.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư chỉ rõ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cả hệ thống chính trị đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm ngày Quốc khánh, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân; chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng... Lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Công an xã tiếp tục phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng. Tiếp tục đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sớm hoàn thành xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an chủ động rà soát, điều chỉnh phân công, phân cấp, quan tâm chăm lo xây dựng Công an xã vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an cơ sở vừa hồng, vừa chuyên, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại chương trình, Bộ Công an phát động Chiến dịch chia sẻ hình ảnh đẹp trên không gian mạng vì cuộc sống bình yên với tên gọi "Chiến dịch Hoa hướng dương". Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã nhấn nút phát động "Chiến dịch Hoa hướng dương".