Thủ tướng: Công an nhân dân tiếp tục giữ vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu

Tiếp tục giữ vai trò tiên phong, đi đầu

Sáng nay 26.12, tại Hà Nội, Bộ Công an khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80, do đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, chủ trì. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến, sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ và chúc mừng những thành tích to lớn của toàn lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng Công an nhân dân phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, nhất là lực lượng quân đội phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng Công an nhân dân đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm về kinh tế, tham nhũng, lãng phí, ma túy, tài chính, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục giữ vai trò "tiên phong, dẫn dắt, gương mẫu, đi đầu" trong đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát huy vai trò đi trước, mở đường trong công tác đối ngoại và tăng cường sự đóng góp của Việt Nam vào duy trì hòa bình trên thế giới…

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an có giải pháp đột phá để đưa 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025 và lực lượng Công an nhân dân tiến lên hiện đại vào năm 2030.

Lực lượng Công an nhân dân đạt nhiều thành tích trong năm 2024

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá năm 2024, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trong đó, lực lượng Công an nhân dân đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 3.200 lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự kiện đặc biệt quan trọng.

Đồng thời, quyết liệt triển khai các giải pháp trọng tâm để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Đã điều tra hơn 48.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện hơn 29.900 vụ, hơn 51.300 đối tượng phạm tội về ma túy; hơn 4.600 vụ, hơn 8.000 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế…

Cũng tại hội nghị, Bộ Công an đã xác định khẩu hiệu của toàn lực lượng trong năm 2025 là "Gương mẫu, đi đầu, tăng tốc bứt phá, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Đồng thời, đề ra 10 nhiệm vụ công tác lớn, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra năm 2025.