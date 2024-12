Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80

Hội nghị do đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, chủ trì. Cùng dự có các lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Bộ Công an, các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư và địa phương.



Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 ẢNH: KIM ANH

Theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 - 27.12. Hội nghị sẽ tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2024; nhìn lại kết quả 40 năm công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại hội nghị ẢNH: KIM ANH

Hội nghị sẽ quán triệt, lấy ý kiến tham gia của công an đơn vị, địa phương về đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: KIM ANH

Đồng thời, hội nghị cũng tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024 và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025 trong lực lượng công an nhân dân.