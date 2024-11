Bộ Công an tổ chức đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc tại TP.HCM

Tối 25.11, Bộ Công an khai mạc đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc lần thứ 9 tại Nhà thi đấu thể dục - thể thao Phú Thọ (Q.11, TP.HCM). Đại hội diễn ra từ ngày 22 - 30.11.2024, với 89 đoàn và gần 1.600 vận động viên, thành viên các đoàn tham gia.

Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc nhằm thi đua lập thành tích, hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025), 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025) và chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đại hội diễn ra từ ngày 22 - 30.11.2024 ẢNH: NHẬT THỊNH

Bộ Công an khẳng định đây là sự kiện lớn của ngành công an

Phát biểu khai mạc đại hội, trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (X03) Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc, nhấn mạnh đại hội này là sự kiện lớn của ngành công an; có ý nghĩa quan trọng để đánh giá tình hình phát triển phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân từ năm 2020 - 2025.

Xác định và luôn đặt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội lên hàng đầu; từ nhiều năm qua, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nhất là trong việc học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện thể chất, kỹ - chiến thuật trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục X03, Bộ Công an ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thể dục, thể thao và điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với tinh thần đó, đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc được tổ chức 5 năm 1 lần không chỉ là sự kiện thể thao lớn của ngành công an mà còn có ý nghĩa quan trọng để đánh giá, đẩy mạnh phong trào thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.

Dự đại hội, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội luôn được Thành ủy, UBND TP.HCM đặt lên hàng đầu.

Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đặc biệt quan tâm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an TP.HCM thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, được Bộ Công an chọn là địa điểm đăng cai tổ chức đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc, TP.HCM xác định đây là điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an TP.HCM có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với công an các đơn vị, địa phương.

Thành ủy, UBND TP.HCM đã chủ động chỉ đạo Công an TP.HCM tích cực phối hợp với Bộ Công an, các sở ngành, các quận, huyện và TP.Thủ Đức chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đại hội được tổ chức thành công theo đúng chương trình, kế hoạch, nội dung đã đề ra.

Thông qua đại hội, Phó chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn với tinh thần thể thao cao thượng, các vận động viên sẽ cống hiến và thi đấu hết mình, đạt thành tích cao, mang lại hiệu quả, chất lượng chuyên môn tốt nhất cho đại hội.

Các tiết mục văn nghệ, màn đồng diễn đẹp mắt được trình diễn tối 25.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc được tổ chức 5 năm một lần ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện đội ngũ trọng tài tuyên thệ trong buổi lễ khai mạc ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện các đội tham dự khai mạc đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc năm nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn trao hoa, cờ lưu niệm và động viên tinh thần các đội tham dự đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM động viên các đoàn tham dự đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH