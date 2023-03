Khởi tố bị can giết bạn giấu xác

Ngày 14.3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Tấn Thưởng (60 tuổi, ở thôn 2, xã Diên Bình, H.Đắk Tô, Kon Tum) về hành vi giết bạn giấu xác.



Khoảng 19 giờ ngày 25.1, một người dân đến cơ quan công an trình báo phát hiện một thi thể trong con mương cạn tại thôn 2, xã Diên Bình. Ngay lập tức, cơ quan công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, tử thi nằm ở dưới một cái mương cạn, sâu khoảng 3 m, có rất nhiều bụi tre mọc xung quanh. Nạn nhân bị tác động bởi ngoại lực dẫn đến tử vong. Cơ quan điều tra xác định được đây là một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng. Hiện trường phát hiện tử thi là hiện trường thứ 2, không phải hiện trường gây án.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông Nguyễn Văn Đại (50 tuổi, ở thôn 2, xã Diên Bình, H.Đắk Tô). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được Mai Tấn Thưởng là nghi phạm số 1 có liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Đại. Ông Thưởng ở cùng thôn, thường xuyên qua lại và uống rượu với nạn nhân.

Ông Mai Tấn Thưởng đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội xúi giục người khác tự sát. Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời ông Thưởng đến trụ sở làm việc, đồng thời khám xét tại nhà riêng của nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, Mai Tấn Thưởng khai là chỉ gặp nạn nhân vào trưa 23.1, sau đó thì không gặp lại nạn nhân nữa. Ông Thưởng luôn tỏ ra không hợp tác, quanh co, không chịu nhận tội, giả vờ bị mệt và ngất xỉu.

Tuy nhiên, từ các chứng cứ không thể chối cãi mà cơ quan công an đã thu thập được ở hiện trường, nghi phạm Mai Tấn Thưởng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mai Tấn Thưởng tại cơ quan điều tra VĂN LAI

Làm việc với công an, ông Thưởng khai, tối 23.1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), ông Đại đến nhà ông Thưởng chơi. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên Thưởng đã dùng kéo đâm vào cổ, dùng búa đánh vào đầu của ông Đại rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, thấy ông Đại chết, ông Thưởng đưa xác nạn nhân đến giấu ở con mương khô phía sau nhà rồi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Công an tỉnh Kon Tum bắt tạm giam bị can Mai Tấn Thưởng để điều tra về tội giết người. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định.