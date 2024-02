Khởi tố bị can giết vợ cũ rồi tự sát bất thành

Tin từ Công an tỉnh Trà Vinh ngày 16.2 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phong (43 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Càng Long, Trà Vinh), để điều tra về hành vi giết người. Phong là người giết vợ cũ rồi tự sát nhưng bất thành.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phong NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, Phong và vợ là chị N.V.Ph (43 tuổi) đã ly hôn ngày 29.12.2023. Cả 2 có một con chung là N.H.P (nam, 17 tuổi). Sau khi ly hôn, chị Ph. thuê nhà trọ tại ấp Tân An Chợ, xã Tân An, H.Càng Long ở riêng. Hằng ngày, P. ăn uống tại nhà cha, tối về ngủ với mẹ ở nhà trọ.

Khoảng 12 giờ ngày 23.1, sau khi tan học, P. đến nhà trọ của chị Ph.,nhưng thấy đóng cửa. Khoảng 12 giờ 50 cùng ngày, P. đến nhà cha thì thấy nhà khóa cửa.

Gọi cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời, P. nhờ hàng xóm sang kêu giúp thì phát hiện có mùi thuốc trừ sâu trong nhà nên hô hoán, cùng những người xung quanh đến hỗ trợ.

Sau đó, mọi người cạy cửa vào bên trong, phát hiện Phong và chị Ph. nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Cả 2 không mặc quần áo và có nhiều vết thương trên người.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc NAM LONG

Qua kiểm tra, chị Ph. đã tử vong, còn Phong bị thương nặng do vết thương ở vùng cổ và bụng. Gần nơi Phong nằm có một con dao. Sau đó, Phong được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm tử thi, chị Ph. tử vong do thủng phổi, thủng tim, mất máu cấp, suy hô hấp cấp. Theo nhận định nguyên nhân ban đầu của cơ quan công an, do Phong ghen tuông, giết vợ rồi tự sát.

Sau khi Phong ổn định sức khỏe, xuất viện, cơ quan công an đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Vụ giết vợ cũ trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

