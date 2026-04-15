Khởi tố bị can hành hung người bán bánh bèo ở Quy Nhơn

Ngày 15.4, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Ý (35 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bị can Nguyễn Văn Ý được xác định đã hành hung người bán bánh bèo ở Quy Nhơn, vụ việc gây bức xúc trong dư luận. Bị can bị khởi tố theo khoản 2, điều 318 bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp phạm tội có sử dụng hung khí.

Bị can Nguyễn Văn Ý được xác định đã hành hung một người bán bánh bèo tại Quy Nhơn

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 7.4, Ý cùng 2 người bạn đến ăn tại quán bánh bèo ở đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam.

Tại đây, Ý đã liên tục chửi bới bằng lời lẽ thô tục, nhổ nước bọt, xúc phạm danh dự bà T.T.L (60 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam). Đỉnh điểm, Ý còn dùng tay đánh vào đầu, mặt bà L. gây thương tích. Không dừng lại, đối tượng còn sử dụng ghế nhựa và hung khí để đe dọa nạn nhân.

Vụ việc Ý hành hung người bán bánh bèo ở Quy Nhơn bị camera an ninh ghi lại và sau đó được người dân đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Sau khi bị hành hung, bà L. nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương ở vùng mặt

Chỉ 1 ngày sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Nguyễn Văn Ý để phục vụ điều tra.

Chiều 15.4, bà L. cho biết sức khỏe đã ổn định và xuất viện. Tuy nhiên, hiện bà vẫn đang tiếp tục điều trị tại nhà và chưa thể quay lại công việc.