Thiếu tướng Lê Quang Nhân thông tin vụ 4 thi thể cháy xém ở Gia Lai

Đức Nhật
13/04/2026 16:35 GMT+7

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin vụ 4 thi thể cháy xém trong căn nhà ở xã Cát Tiến không có dấu hiệu tội phạm, nghi do tự sát.

Ngày 13.4, thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết bước đầu xác định nguyên nhân vụ 4 thi thể cháy xém ở xã Cát Tiên (Gia Lai) có thể do người bà đã sử dụng xăng, dầu và rơm rạ để tự sát, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin trên được thiếu tướng Lê Quang Nhân cung cấp khi báo cáo nhanh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai sau Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, diễn ra vào sáng cùng ngày.

Công an thông tin vụ 4 thi thể cháy xém ở Gia Lai có thể do người bà tự sát

"Đến thời điểm này, cơ quan điều tra xác định chưa có dấu hiệu tội phạm. Vụ việc khiến 4 người tử vong, gồm bà ngoại, một người mẹ và hai cháu ngoại sinh đôi 15 tuổi", thiếu tướng Lê Quang Nhân thông tin.

Trước đó, Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 10.4, ông Trần Quốc Thiện phát hiện tại nhà bà Trần Thị Đức (63 tuổi, thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến) có 4 thi thể cháy xém. Các nạn nhân gồm bà Đức, bà Trần Thị Cao (37 tuổi, con gái bà Đức) và hai cháu ngoại là Ngô Xuân Hải, Ngô Xuân Hưng (15 tuổi).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân về việc những thi thể tử vong có dấu hiệu bất thường, Công an xã Cát Tiến đã báo cáo, đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc, chủ trì điều tra.

Hiện nguyên nhân cụ thể vụ 4 thi thể cháy xém ở Gia Lai được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

