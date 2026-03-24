Phát hiện thi thể nam nổi trên hồ Đá Trải, công an Gia Lai vào cuộc

Chiều 24.3, Công an xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho biết đơn vị đang phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 15 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nổi trên mặt nước tại hồ Đá Trải (thuộc thôn Gia Vấn, xã Phù Mỹ Tây) nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể nam nổi trên hồ Đá Trải (Gia Lai) ẢNH: TRÀ QUANG

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ Tây khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức xác minh và khám nghiệm ban đầu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định thi thể là nam giới, khoảng từ 45 đến 60 tuổi, chưa rõ danh tính, trong tư thế úp mặt xuống nước. Nạn nhân có đặc điểm tóc bạc, mặc quần dài màu đen và áo sơ mi màu trắng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh danh tính thi thể và làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Công an xã Phù Mỹ Tây thông báo, ai biết thông tin liên quan đến thi thể hoặc vụ việc, đề nghị liên hệ số điện thoại 02563.776.777 để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.