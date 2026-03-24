Vụ cháy quán cơm chay khiến hai mẹ con tử vong: Nỗ lực dùng máy cắt phá cửa

Đến sáng 24.3, Công an phường Bình Hưng Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng. Vụ cháy khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.

Khói ngút ngàn, đập cửa không ai trả lời

Theo thông tin ban đầu, tối 23.3, người dân thấy khói tỏa ra bên trong quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa. Phát hiện khói đen bốc lên dữ dội, nhiều người dân xung quanh đã hô hoán, huy động bình chữa cháy mini để ứng cứu.

Hiện trường quanh vụ cháy quán cơm chay được phong tỏa ẢNH: TRẦN KHA

Anh N., một nhân chứng trực tiếp tham gia phá cửa căn nhà bị cháy để cứu người, bàng hoàng kể lại: "Lúc đó gần 10 giờ đêm, khói từ quán cơm chay bốc lên dữ dội, đứng bên đường nghe mùi khét lẹt. Tôi cùng mấy anh em chạy qua dùng xà beng cạy cửa, đập liên hồi nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Cửa khóa phía trong rất chắc chắn".

Cũng theo anh N., do căn nhà chỉ có duy nhất một lối ra vào ở cửa trước nên khi lửa bùng lên, các nạn nhân bị kẹt cứng bên trong. "Chúng tôi kéo vòi nước máy bơm xịt vào nhưng không ăn thua vì lửa cháy bùng phía trong gác gỗ. Hai mẹ con lại kẹt lại trong đó", anh N. xót xa.

Tiếng nổ "bộp bộp" và nỗ lực cứu hộ trong đêm

Chị A., một hàng xóm sống gần hiện trường, cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các hộ kinh doanh xung quanh vẫn còn thức. Khi thấy cháy, mọi người nháo nhào mượn máy cưa của một trường học gần đó để cắt ổ khóa.

"Lúc đó có công an khu vực đến, hai anh CSGT đang tuần tra cũng đến phụ giúp dân phá cửa. Nhưng vừa cưa được khóa cửa thì bên trong vang lên nhiều tiếng nổ bộp bộp, nghi là nổ bình gas mini, lửa phực lên dữ dội khiến không ai dám xông vào", chị A. nhớ lại.

Lực lượng chức năng đến điều tra nguyên nhân vụ cháy ẢNH: TRẦN KHA

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 15 phút triển khai vòi rồng, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến vào bên trong nhà, thi thể bà N.T.M.T (48 tuổi) và con gái N.T.T.Q (9 tuổi) đã được phát hiện.

Theo người dân địa phương, bà T. thuê mặt bằng mở quán cơm chay này đã hơn 5 năm. Buổi sáng thường có cả người chồng phụ bán, nhưng lúc xảy ra sự việc chỉ có hai mẹ con.

Đến gần 1 giờ sáng 24.3, thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y. Cơ quan chức năng đang trích xuất camera và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn đau lòng này.