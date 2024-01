Khởi tố bị can lừa đảo chiếm đoạt 5 tỉ đồng của người góp hụi

Ngày 26.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Toàn (37 tuổi, trú tại P.Hương Sơ, TP.Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toàn là bị can trong vụ lừa đảo nhiều người bằng hình thức góp hụi.



Nguyễn Sĩ Toàn đã lừa đảo nhiều người với số tiền hơn 5 tỉ đồng TRẦN HỒNG

Trước đó, từ tháng 1.2022 - 12.2023, Toàn đưa ra thông tin gian dối về tài sản của bản thân nhằm tạo lòng tin, lôi kéo nhiều người tham gia góp hụi với số tiền góp từ 2 - 5 triệu đồng/ngày.

Tuy nhiên, khi người góp đến hạn hốt hụi thì Toàn hứa hẹn nhiều lần và không trả.

Ngoài ra, Toàn còn tham gia góp hụi tại các chủ hụi khác, sau đó xin hốt hụi trước với số tiền lớn từ 300 - 500 triệu đồng và chiếm đoạt số tiền này.

Bằng những thủ đoạn đó, Toàn đã lừa đảo nhiều người với số tiền từ vài chục triệu đồng đến 1 tỉ đồng. Tổng số tiền mà Toàn đã chiếm đoạt lên đến hơn 5 tỉ đồng.