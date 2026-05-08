Khởi tố bị can mang dao vào trường học dọa chém phụ huynh

Ngày 8.5, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thanh Tú (37 tuổi, ngụ khu vực 3, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tú là người mang dao vào trường học dọa chém phụ huynh.

Công an thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Tú ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 16.12.2025, anh H.T.T được người thân cho biết con của anh là H.N.A.N có liên quan đến việc lấy bánh và sữa của cháu N.K.O (con anh N.H.C) khi đi học.

Bức xúc, sáng hôm sau, anh T. đến Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (khu vực 13, phường Ô Môn) gặp anh C. để nói chuyện. Anh T. không đến một mình mà rủ Huỳnh Thanh Tú đi cùng. Khi đến trường, họ gọi cháu H.N.A.N ra khỏi lớp để hỏi sự việc, sau đó đứng chờ anh C. tại hành lang lớp 2D.

Khoảng 20 phút sau, anh C. đưa con vào trường rồi xảy ra lời qua tiếng lại với anh T. Trong lúc mâu thuẫn, anh T. dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt và ngực anh C. Do anh T. có đeo nhẫn khi đánh nên anh C. bị thương tích, chảy máu ở vùng mặt.

Lúc này, Tú cầm dao tự chế xông đến định chém anh C. nhưng không trúng và được anh T. can ngăn. Tuy nhiên, khi di chuyển ra khu vực cổng trường, Tú tiếp tục cầm dao dọa anh C., gây mất an ninh trật tự khu vực trường học.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn, ổn định tình hình. Làm việc với cơ quan công an, Tú đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ mang dao vào trường học dọa chém phụ huynh để xử lý theo quy định của pháp luật.