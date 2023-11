Khởi tố bị can nợ tiền karaoke, mang súng ‘dỏm’ đến bắn thị uy

Ngày 9.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Công Lập (26 tuổi, ngụ P.1, TP.Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Lập là người đã dùng súng bắn thị uy, gây náo loạn quán karaoke ở trung tâm TP.Vĩnh Long.

Bị can Lê Công Lập tại cơ quan công an NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 22.10, sau khi nhậu xong, Lập cùng 3 người bạn đến quán karaoke ở P.4, TP.Vĩnh Long hát. Đến gần 1 giờ ngày 23.10, cả nhóm ra về. Lúc tính tiền và chia nhau trả cho quán, Lập không đủ tiền, còn thiếu 500.000 đồng nên gọi vợ tới trả thêm.

Về đến nhà, nghe vợ trả số tiền 1,3 triệu đồng (nhiều hơn 800.000 đồng), Lập tức giận và nhớ lại thái độ của nhân viên quán nên mang theo 2 khẩu súng quay lại quán rượt đuổi, đe dọa khiến nhân viên và người dân xung quanh hoảng loạn. Sau đó, Lập bắn 1 phát súng xuống đất rồi bỏ về.

2 khẩu súng và 6 viên đạn được cơ quan công an xác định là đồ chơi nguy hiểm NAM LONG

Sau khi về nhà, lo sợ bị công an phát hiện, Lập gửi 2 khẩu súng cho bạn ở xã An Bình, H.Long Hồ (Vĩnh Long) cất giấu. Tuy nhiên, khi bị cơ quan công an mời làm việc, bạn của Lập đã tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng trên và 6 viên đạn.

Kết quả giám định, súng và đạn kể trên là loại đồ chơi nguy hiểm. Tuy nhiên, hành vi gây rối trật tự công cộng của Lập là nguy hiểm, cần bị xử lý nghiêm theo quy định. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long khởi tố bị can đối với Lập.

Vụ dùng súng bắn thị uy nói trên đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý.