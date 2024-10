Khởi tố bị can tấn công, nhục mạ cán bộ công an

Ngày 10.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Kim Oanh (40 tuổi, ở ấp Cổ Tháp, xã Nguyệt Hóa, H.Châu Thành, Trà Vinh) về hành vi làm nhục người khác. Đây là bị can có hành vi nhục mạ cán bộ công an.

Bị can Kim Oanh nghe tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: NAM LONG

Theo điều tra, chiều 18.9, Kim Oanh cùng T.T.H (40 tuổi), T.H.P (41 tuổi, cùng ở P.9, TP.Trà Vinh) và nhiều người khác uống bia tại một quán karaoke ở khóm 2, P.1, TP.Trà Vinh. Sau đó, cảm thấy không hài lòng, H. và P. gọi anh N.H.N là quản lý quán karaoke vào phòng, rồi cả 2 tấn công anh N.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát 113 và Công an P.1 (TP.Trà Vinh) đến hiện trường giải quyết vụ việc. Khi lực lượng công an tiến hành mời những người có liên quan làm việc thì Kim Oanh liên tục có lời lẽ thô tục, xúc phạm, tấn công anh S.H.Th, cán bộ Công an P.1. Sau đó H. và P. cùng một số người khác tiếp tục xông đến tấn công anh Th. Lực lượng cảnh sát 113 đã hỗ trợ, khống chế và đưa những người này về trụ sở công an làm việc.

Quá trình điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Trà Vinh đủ cơ sở chứng minh Kim Oanh phạm tội làm nhục người khác.

Vụ việc đang được Công an TP.Trà Vinh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý những người có liên quan.