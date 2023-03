Khởi tố bị can vi phạm nồng độ cồn, lấy gạch ném công an

Ngày 10.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hữu Minh Kỳ (39 tuổi, ngụ H.Thới Bình, Cà Mau) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Kỳ là người lấy gạch ném vào công an khi bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn.



Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, Hữu Minh Kỳ lấy gạch ném vào công an gây thương tích CÔNG AN CUNG CẤP

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 20 giờ 30 ngày 2.3, tổ tuần tra kiểm soát của Công an tỉnh Cà Mau làm nhiệm vụ trên đường Võ Văn Kiệt (khóm 1, P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau) phát hiện Kỳ điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của Kỳ là 0,58 mg⁄l khí thở và Kỳ không có giấy phép lái xe. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, Kỳ đồng ý ký tên.

Sau đó, thiếu tá P.Q.T điều khiển xe ô tô tải chở xe bị tạm giữ của Kỳ tiếp tục di chuyển thì Kỳ nhặt gạch bên đường chạy theo, ném vào người thiếu tá T. Hậu quả, thiếu tá T. bị trầy trên mặt, vai. Khi Kỳ bỏ chạy thì lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng khống chế, bắt giữ rồi giao lại cho Công an P.Tân Xuyên xử lý.

Vụ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn còn lấy gạch ném vào lực lượng làm nhiệm vụ đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.